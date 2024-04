Google, in arrivo un abbonamento per usare l'intelligenza artificiale

L'azienda americana sta pensando di far pagare gli utenti per l'utilizzo di nuovi strumenti di Gemini, il suo sistema di Ai. Il motore di ricerca rimarrà gratuito

È tempo di abbonamenti anche per Google. Il motore di ricerca rimarrà gratuito ma, come riporta il Financial Times, l’azienda guidata da Sundar Pichai starebbe pensando di far pagare l’utilizzo di nuovi strumenti di Gemini, la sua intelligenza artificiale generativa.

L’abbonamento

Se le indiscrezioni fossero confermate, gli utenti dovrebbero pagare una quota fissa che gli consentirebbe di accedere ad alcune nuove funzioni di ricerca basate sull’intelligenza artificiale. L’AI Gemini in versione base, un chatbot simile al più celebre ChatGPT, è già disponibile in maniera gratuita. A pagamento, è invece la versione Advanced: è più rapida, aggiornata e permette di integrare alcune funzionalità con Gmail e Documenti. Come si legge sul Financial Times, gli ingegneri stanno sviluppando la tecnologia necessaria per implementare il servizio, ma i dirigenti non hanno ancora preso una decisione definitiva sul se e quando lanciarlo. Sul tema Google non si è ancora espressa in maniera diretta, ha però ribadito che la società “non sta lavorando né considerando un’esperienza di ricerca senza pubblicità, ma continuerà a creare nuove funzionalità e servizi premium per migliorare le nostre offerte di abbonamento su Google”.