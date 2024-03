AI, in Spagna l'influencer virtuale Alba Renai diventa conduttrice

La creazione dell'intelligenza artificiale si occupa di svelare il "dietro le quinte" del reality show "Superviventes", in una striscia televisiva dal nome "Supersecretos" trasmessa su Telecinco. Si tratta della prima esperienza tv per la creator digitale, che su Instagram si presenta come un'amante dei viaggi e dell'avventura

L’intelligenza artificiale approda sulla versione spagnola dell’“Isola dei Famosi”. Alba Renai è la nuova presentatrice di “Supersecretos”, striscia televisiva che svela contenuti inediti ed esclusivi sui diciannove protagonisti della ventitreesima edizione, ambientata in Honduras, di “Supervivientes”, reality show trasmesso su Telecinco simile alla nostra “Isola”. Renai è un’influencer virtuale, creata a settembre scorso dalla “VIA Talents”, divisione dell’agenzia di marketing spagnola “BE A LION”. Sulla sua bio di Instagram, dove conta 5302 follower, si definisce come una creator digitale, “pronta a riempire la rete di divertimento e creatività”.

Chi è Alba Renai

“Ho la fortuna di essere la nuova presentatrice virtuale di ‘Supervivientes’, vi do il benvenuto!”. Inizia così l’esperienza televisiva di Alba, come riporta il sito web di Telecinco. In “Supersecretos” si occupa di raccontare il "dietro le quinte" del reality e i segreti dei vip coinvolti, approfondendo le vicissitudini che si susseguono nel corso del programma.

Alba si mostra sui social come un’avventuriera, curiosa di scoprire il mondo, nonostante il suo forte legame con Madrid, la sua città. Instagram diventa il diario della sua quotidianità e l’album delle foto dei suoi viaggi, da Siviglia a Seul, oltre ad essere la piattaforma in cui pubblicare le collaborazioni con grandi brand, come Zara o Alpro.

La sua storia sembra assomigliare a quella di Francesca Giubelli, la prima influencer italiana creata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale da Francesco Giuliani, Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte.