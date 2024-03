X, multa Agcom da 1,35 milioni di euro per la piattaforma

La sanzione punisce la violazione del decreto Dignità: nove profili con abbonamento Premium non hanno rispettato la normativa che impedisce di utilizzare il social per fare pubblicità ad attività con vincita in denaro o assimilabili al gioco d'azzardo. Il nuovo Twitter, secondo l'Autorità, era del tutto consapevole dell'uso scorretto della piattaforma da parte degli account

150mila euro per ognuno dei nove profili che ha violato il decreto Dignità, per un totale di 1,35 milioni di euro. È il valore della multa con cui Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha punito Twitter International Unlimited Company (l’azienda di X, social network successore di Twitter) per pubblicità ad attività assimilabili al gioco d’azzardo o che, più genericamente, permettono di vincere del denaro. La particolarità degli account “incriminati” è l’abbonamento Premium; per ottenere la famosa “spunta blu”, i profili sono, però, stati prima valutati dalla società, in base ai criteri di completezza, uso attivo, sicurezza e veridicità. Per questo motivo, X, secondo Agcom, sarebbe stata al corrente dell’uso scorretto della piattaforma da parte degli account, risultando responsabile della violazione del Decreto.