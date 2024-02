Yaoo Mail down, ancora problemi con il servizio: perché non funziona

Improvvisi problemi con Yahoo Mail. Il servizio web per la gestione delle mail non funziona da ieri. Per la precisione dalle ore 14,15 di martedi 27 febbraio, in base alle numerose segnalazioni giunte in Italia, secondo cui il login non funziona e non si entra all’interno della propria casella di posta elettronica. Ad oggi non si sa ancora quando sarà possibile collegarsi nuovamente alla propria email. In tanti sono in attesa che il servizio venga ripristinato.