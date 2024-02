Piracy Shield, come sta andando la piattaforma antipirateria

È entrato in funzione a inizio febbraio il nuovo sistema che permette di oscurare – quasi in tempo reale – i contenuti coperti da diritto d’autore e diffusi illegalmente. Un bilancio di queste prime settimane con Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM e con Federico Bagnoli Rossi, presidente Fapav

È entrata in funzione a inizio febbraio Piracy Shield, la piattaforma che permette di oscurare in 30 minuti i contenuti coperti da diritto d’autore e diffusi illegalmente. In questa puntata di 1234 facciamo un bilancio di queste prime settimane con Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM e con Federico Bagnoli Rossi, presidente Fapav.