Musk: "Primo paziente con chip Neuralink muove il mouse col pensiero"

Esperimento riuscito. Neuralink, l’azienda di neurotecnologie di Elon Musk ha impiantato con successo un chip sul suo primo paziente umano il mese scorso, dopo aver ricevuto l’approvazione per il reclutamento nella sperimentazione umana a settembre. Oggi arrivano i primi risultati positivi. "I progressi sono buoni e il paziente sembra essersi ripreso completamente, con effetti neurali di cui siamo a conoscenza" ha detto Musk in un evento Spaces sulla piattaforma di social media X. "Il paziente è in grado di muovere il mouse sullo schermo semplicemente pensando" ha aggiunto il fondatore della Start Up.

Obiettivo: controllare la tastiera di un pc pensando

Lo studio utilizza un robot per posizionare chirurgicamente un impianto di interfaccia cervello-computer in una regione del cervello che controlla l'intenzione di muoversi" ha detto Neuralink aggiungendo che " l'obiettivo iniziale è consentire alle persone di controllare il cursore o la tastiera di un computer usando i loro pensieri". Musk ha grandi ambizioni per Neuralink. L’imprenditore ha affermato che faciliterebbe il rapido inserimento chirurgico dei suoi dispositivi chip per trattare condizioni come l'obesità, l'autismo, la depressione e la schizofrenia.