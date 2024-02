TikTok, indagine Ue per violazione obblighi di protezione dei minori

La Commissione Europea ha avviato un procedimento formale per valutare se TikTok possa aver violato il Digital Services Act (Dsa) in ambiti legati alla tutela dei minori, alla trasparenza della pubblicità, all'accesso ai dati per i ricercatori, nonché alla gestione del rischio di design che creano dipendenza e contenuti dannosi. Lo ha annunciato il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton su X: "Oggi apriamo un'indagine su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori”. Il commissario ha quindi elencato i punti per rafforzare la sicurezza digitale: “Design avvincente e limiti di tempo sullo schermo. Effetto tana del coniglio. Verifica dell'età. Impostazioni sulla privacy predefinite".

I lavori della Commissione

L'indagine avrà modo di chiarire se sono stati rispettati tutti gli obblighi relativi alla valutazione e alla mitigazione dei rischi relativi all’utilizzo di TikTok, compresi i sistemi algoritmici che potrebbero stimolare dipendenze comportamentali (ad esempio gli "effetti tana del coniglio", come ha anticipato Breton). Tale valutazione è necessaria per contrastare i rischi potenziali per l'esercizio del diritto fondamentale al benessere fisico e mentale della persona, al rispetto dei diritti del minore, nonché il suo impatto sui processi di radicalizzazione. Verranno poi valutate le misure di mitigazione messe in atto, in particolare gli strumenti di verifica dell'età utilizzati da TikTok per impedire l'accesso dei minori a contenuti inappropriati. Sarà valutato poi il rispetto degli obblighi della legge sui servizi digitali di mettere in atto misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori. Particolare attenzione anche sull’obbligo di rendere accessibile, consultabile e affidabile un archivio per gli annunci pubblicitari presenti sul social, nonché aumentare la trasparenza della piattaforma.