TikTok, centro elettorale in vista delle elezioni nell'Unione europea

In vista delle prossime elezioni europee di giugno, TikTok ha deciso di rendere disponibile una nuova sezione dell'app, denominata 'Centro elettorale'. Da marzo, sarà possibile accedervi da tutti i Paesi dei 27 stati membri nelle lingue locali per leggere notizie legate alla politica e alla vita pubblica, verificate e validate. Il Centro sarà monitorato attraverso le oltre 6mila persone che TikTok già impiega a moderare i contenuti nelle lingue dell'Ue. "Unitamente alla tecnologia, i nostri team lavorano per garantire l'applicazione costante delle regole al fine di individuare e rimuovere disinformazione, operazioni di manipolazione occulta e altri contenuti e comportamenti che possono aumentare durante un periodo elettorale", spiega una nota della società.

Eliminato il 99% dei contenuti di disinformazione

Nel terzo trimestre del 2023, aggiunge TikTok, è stato eliminato il 99% di tutti i contenuti che presentavano disinformazione elettorale e civica prima che questi fossero segnalati dagli utenti. Inoltre, in Europa l'azienda collabora con nove organizzazioni di fact-checking, che valutano l'accuratezza dei contenuti in 18 diverse lingue europee. A questo fine, qualora le informazioni postate non possono essere verificate, TikTok le etichetta per fornire maggiore trasparenza alle persone che le leggono. Inoltre, prima delle elezioni, l'app istituirà uno spazio dedicato a una vera e propria "centrale operativa" negli uffici di Dublino, riunendo il team specializzato in elezioni con il dipartimento di "trust and safety", così da massimizzare l'efficacia del lavoro nel periodo che precede il voto. "I singoli Centri elettorali in lingua locale si basano su un lavoro iniziato nel 2021 e ampliato lo scorso anno, quando abbiamo lanciato i Centri per le elezioni nazionali in Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Spagna", sottolinea Kevin Morgan di TikTok.