OpenAi, Chat GPT ha una sua memoria: potrà ricordare le conversazioni

L'intelligenza artificiale OpenAI ha annunciato la possibilità di "ricordare" le precedenti interazioni con il singolo utente. In questo modo, si potrà dire al chatbot di memorizzare quanto detto in precedenza. Un esempio riguarda il mondo del lavoro. Se si chiede al programma di fare un elenco con gli argomenti del giorno, saprà da dove iniziare dando informazioni utili. Per preservare i dati forniti, si può disattivare nelle impostazioni di Chat Gpt la memorizzazione, così che l'intelligenza artificiale non utilizzi i ricordi. Allo stesso modo, si può dire al chatbot di dimenticare gli aspetti precedentemente ricordati.

L’opzione memoria

L'azienda spiega che "se desideri avere una conversazione senza utilizzare la memoria, le chat temporanee che non appariranno nella cronologia non utilizzeranno la memoria e non verranno utilizzate per addestrare i nostri modelli". Anche gli sviluppatori che creano chatbot personalizzati, cosiddetti Gpt, potranno inserire l'opzione di memoria dovendo fornire però un modo semplice e veloce per disabilitarla.