Usa ChatGPT per parlare con 5000 ragazze su Tinder

L’incredibile storia dell'informatico russo Aleksandr Zhadan esperto di AI e reti neurali, che ha sfruttato una versione personalizzata di ChatGPT per trovare l'anima gemella. Una storia a lieto fine visto che il creativo sviluppatore russo è riuscito addirittura a sposarsi ascolta articolo

Aleksandr Zhadan, un informatico russo, ha aperto Tinder per trovare una ragazza a Mosca. Ha programmato GPT-2 di OpenAI trasformandolo in un assistente per appuntamenti. Il programma ha iniziato 5.239 conversazioni su Tinder e programmato un appuntamento con oltre 1000 donne, tra questa c'era anche la sua futura moglie.

Aleksandr e Karina

Tutto è iniziato nel 2021. Aleksandr, non avendo voglia di procedere per vie tradizionali, ha creato un software che metteva in autonomia like a utenti che corrispondevano alle sue preferenze, poi passava la palla ad un GPT personalizzato e addestrato per scrivere come lui così da intrattenersi in conversazioni nelle chat interne a Tinder. “Ho deciso di usare ChatGPT per programmare gli appuntamenti con donne affini. Una volta terminata la selezione il chatbot ha creato una lista di incontri" ha raccontato l’informatico russo al blog tech Gizmodo. Alla fine è arrivata Karina Vyalshakaeva. approfondimento Dentro all’IA che prevede la morte: perché può essere una rivoluzione