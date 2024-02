Intelligenza artificiale, la app che ruba le facce in Rete. PODCAST

Clearview AI è la controversa società americana che ha sviluppato un potente software. Partendo da una foto qualunque di una persona il programma è in grado di risalire alla sua identità. In questo episodio abbiamo intervistato Kashmir Hill, la giornalista che per prima ha svelato l'esistenza di questa app

Clearview AI è la controversa società americana che ha sviluppato un potente software. Partendo da una foto qualunque di una persona il programma è in grado di risalire alla sua identità. In questo episodio abbiamo intervistato Kashmir Hill, la giornalista che per prima ha svelato l'esistenza di questa app. Lo ha raccontato in un libro, "La tua faccia ci appartiene", uscito per Orville Press.