San Marino vieterà l'uso degli smartphone agli under 11 a scuola

Gli smartphone saranno vietati agli under 11 a San Marino, che sta per adottare una legge ad hoc. Il Congresso di Stato, il Governo di San Marino, dovrà presentare una proposta di legge per vietare almeno nelle scuole elementari e medie l'uso del telefonino. Il Consiglio grande e generale, ovvero il parlamento del Titano ha approvato un suggerimento di legge che arriva dai cittadini contro gli smartphone agli under 11.