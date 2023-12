L'E3 cancellato definitivamente, addio alla fiera dei videogiochi

Le motivazioni alla base della scelta

Un mix di nuovi concorrenti, il ritiro dei partner, il cambiamento delle abitudini del pubblico e le interruzioni dell’era pandemica hanno portato al collasso dell’E3, si legge sul WP, ponendo fine anche a diversi tentativi di rianimare l’evento. “Sappiamo che l’intero settore, sia i giocatori e sia i creatori, hanno ancora molta passione per l’E3. E noi condividiamo questa passione", ha affermato Pierre-Louis. “Sappiamo che è difficile dire addio ad un evento così amato, ma adesso è la cosa giusta da fare date le nuove opportunità che il nostro settore sta proponendo”. L'E3, che negli anni si è svolta principalmente a Los Angeles, è stata importante per gli sviluppatori di videgiochi per mostrare al grande pubblico i propri titoli in uscita ed il relativo merchandise.