Accordo sull'Ai Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale

Riconoscimento facciale solo in casi limitati

Tra i punti dell’accordo c’è quello di permettere il riconoscimento facciale solo in casi limitati. I negoziatori hanno concordato, infatti, una serie di salvaguardie e ristrette eccezioni per l'uso di sistemi di identificazione biometrica (Rbi) in spazi accessibili al pubblico a fini di applicazione della legge, previa autorizzazione giudiziaria e per elenchi di reati rigorosamente definiti. L'Rbi "post-remoto", si spiega in una nota del Parlamento europeo, verrebbe utilizzato esclusivamente per la ricerca mirata di una persona condannata o sospettata di aver commesso un reato grave.

Gli usi ammessi e vietati

I sistemi di identificazione biometrica "in tempo reale", si legge ancora nella nota, devono essere conformi a condizioni rigorose e il loro uso deve essere limitato nel tempo e nel luogo, ai fini di: ricerche mirate di vittime (rapimento, traffico, sfruttamento sessuale), prevenzione di una minaccia terroristica specifica e attuale, localizzazione o identificazione di una persona sospettata di aver commesso uno dei reati specifici menzionati nel regolamento (tra cui terrorismo, traffico di esseri umani, omicidio, stupro). Quanto alle pratiche vietate, la lista dei divieti include i sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili, come le convinzioni politiche, religiose e la razza; la raccolta non mirata di immagini del volto da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale; il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e nelle scuole; il social scoring; le tecniche manipolative; l'Ia usata per sfruttare le vulnerabilità delle persone.