Elon Musk cerca 1 miliardo per finanziare la start up xAi

Elon Musk sta cercando di raccogliere 1 miliardo di dollari in finanziamenti da investitori azionari, per la società di intelligenza artificiale xAI. Il patron di Tesla ha già raccolto quasi 135 milioni di dollari, secondo un documento depositato martedì presso la Sec, ma non sono noti i nome i degli investitori. L’azienda xAI nata all’inizio del 2023 ha debuttato con un prodotto, un chatbot chiamato Grok, addestrato sui dati del social network X. Secondo il sito web dell’azienda, è “progettato per rispondere alle domande con un po’ di arguzia e con una vena ribelle”.