OpenAI sceglie come Ceo l'ex capo di Twitch, Emmett Shear

Chi è Emmett Shear

Ma chi è Emmett Shear? Ha 40 anni è un deciso sostenitore della sicurezza nell’ambito dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e si è dimesso dalla carica di CEO di Twitch lo scorso marzo, dopo oltre 16 anni trascorsi a dirigere la piattaforma di streaming video in diretta. La stessa era stata co-fondata da Shear come Justin.tv nel 2006, prima che il suo nome fosse cambiato in Twitch nel 2011. La piattaforma ha rapidamente conquistato terreno nell’ambito della comunità dei videogiochi ed è stata acquisita da Amazon per poco meno di 1 miliardo di dollari nel 2014. Più di recente ed in particolare negli ultimi sette mesi, Shear ha lavorato in qualità di partner di Y Combinator, supportando le startup su diversi aspetti, dalla strategia di raccolta fondi all'approccio tecnico. Cresciuto a Seattle, il nuovo CEO di OpenAI ha una laurea in informatica conseguita presso la Yale University.