OpenAI, gli investitori chiedono il ritorno di Altman

Gli investitori di OpenAI starebbero andando in pressing sul CdA per il ritorno di Sam Altman come amministratore delegato. A riportare la notizia è l’agenzia Bloomberg: cita alcune fonti secondo le quali gli investitori possono contare sull’aiuto di Microsoft per cercare di spingere il ritorno di Altman. Adesso l'ad di Microsoft, Satya Nadella, sarebbe in contatto con il 28enne silurato sabato 17 novembre fa da OpenAI. Da parte sua, Sam Altman starebbe lavorando al lancio di una nuova società sull’intelligenza artificiale e potrà contare sul sostegno di Greg Brockman, l’ex presidente di OpenAI che ha annunciato le sue dimissioni dopo il siluramento di Altman.