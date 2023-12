Whatsapp, privacy: arriva il codice segreto per Lucchetto Chat

Si potrà impostare una password unica, diversa da quella che si usa per sbloccare il telefono, per garantire un ulteriore livello di privacy alle chat con lucchetto

A pochi mesi dall'introduzione di Lucchetto Chat , funzione ideata per proteggere le conversazioni più riservate, Whatsapp lancia il codice segreto, un ulteriore strumento per proteggere le chat e renderle più difficili da trovare se qualcuno avesse accesso al telefono o se venisse condiviso con qualcun altro.

Come funziona il codice segreto

Con il codice segreto si può impostare una password unica, diversa da quella che si usa per sbloccare il telefono, per garantire un ulteriore livello di privacy alle chat con lucchetto. Si avrà quindi la possibilità di nascondere la cartella Chat con lucchetto dall’elenco delle chat, in modo da poterla visualizzare solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca. Oppure, si può sempre scegliere di visualizzarla nel tuo elenco di chat. Ora ogni volta che si desidera applicare il lucchetto a una nuova chat è possibile semplicemente tenere premuto sulla chat, senza dover passare dalle impostazioni.

Meta: "Nuova funzione per aiutare a proteggere la privacy"

"Siamo felici che la community stia apprezzando Lucchetto Chat e speriamo che il codice segreto possa rendere questa funzione ancora più utile - fanno sapere da Meta -. Il codice segreto sarà disponibile da oggi e nei prossimi mesi verrà implementato in tutto il mondo. Siamo felici di continuare a introdurre nuove funzioni per aiutare le persone a proteggere la propria privacy su WhatsApp".