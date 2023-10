WhatsApp, in arrivo doppio account sullo stesso telefono

"Questa funzionalità è particolarmente utile per le persone che hanno bisogno di passare da un account all'altro, ad esempio da quello di lavoro a quello personale, che non dovranno più disconnettersi ogni volta, portarsi dietro due telefoni" dichiara la società Meta

Su Android nei prossimi mesi

E' possibile avere due account WhatsApp a cui accedere contemporaneamente. Per Meta questa funzionalità è particolarmente utile per le persone che hanno bisogno di passare da un account all'altro, ad esempio da quello di lavoro a quello personale, "che non dovranno più disconnettersi ogni volta, portarsi dietro due telefoni o preoccuparsi di aver inviato un messaggio dall'account sbagliato" si legge in una nota. "Questa funzionalità verrà rilasciata agli utenti che utilizzano Android nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi" precisa Meta.