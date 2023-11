Tesla Cybertruck, il primo pick-up elettrico prodotto da Elon Musk

È molto più grande e imponente di quanto appaia nelle foto o nei video. Il suo design è unico e futuristico, ma potrebbe non incontrare il favore di tutti i gusti. È difficile dire se possa essere un vero rivale del Ford F-150, il più venduto negli Stati Uniti. Il prezzo sarà probabilmente un fattore decisivo per il suo successo

Dopo quattro anni di ritardi oggi, alle 20 ora italiana, inizieranno le prime consegne del Cybertruck. lo squadrato 4×4 elettrico. È stato lo stesso Elon Musk ad annunciarlo, invitando tutti all’evento show presso la sede di Tesla ad Austin per celebrare la data. Di fronte a rivali già ormai affermati nel settore degli enormi fuoristrada elettrici (dalla RIvian all’Hummer ormai la lista è lunga) Elon Musk punta a riprendere il sopravvento con la sua vettura futuristica che si distingue dal resto del panorama automobilistico. Questo colossale Suv ha raggiunto 2 milioni di prenotazioni on line, addirittura 140 mila di colpo, subito dopo la presentazione (che non andò neanche troppo bene visto che i vetri anti-sfondamento andarono in mille pezzi). A fare colpo fu sicuramente il design, simile a quello di uno Stealth invisibile ai radar, un aspetto non certo casuale perché la macchina era stata progettata come un piccolo Hummer, il famoso veicolo militare, indistruttibile, blindato.