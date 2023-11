Aitana Lopez, l'influencer generata dall'AI

Aitana López è una splendida modella di Barcellona di 25 anni, con la chioma rosa e un account Instagram da oltre 120.000 follower. Sembra che la giovane spagnola guadagni oltre 10.000 dollari al mese grazie alla sua bellezza… artificiale! Sì perché Aitana, come molte altri modelli, è interamente creata con l'intelligenza artificiale. A rivelarlo è stato Rubeñ Cruz, fondatore dell'agenzia di modelle The Clueless, che in un'intervista a Euronews ha dichiarato di aver pensato di creare Aitana in un momento particolarmente delicato per il suo lavoro, in cui i clienti sembravano sempre più scontenti dei progetti seguiti dall'agenzia.

Ama i videogiochi

L'influencer è stata generata dall'AI ispirandosi a “ciò che piace di più alla società”. Il sito web dell'agenzia la descrive come “uno Scorpione passionale”, con un amore particolare per i videogiochi e il fitness. Insomma, la donna che tutti potrebbero desiderare in un momento storico come questo. Aitana riceve messaggi privati da celebrità che la invitano a uscire, senza sapere che non è reale. “Un giorno un noto attore latinoamericano le ha mandato un messaggio per chiederle di uscire. Parliamo di un attore che ha circa 5 milioni di follower, di cui alcuni membri del nostro team guardavano le serie TV quando erano bambini - racconta Cruz -. Ma non aveva idea che Aitana non esistesse”. Eppure, caro attore, a uno sguardo attento è impossibile non notarlo: la 25enne spagnola è troppo perfetta per essere vera.