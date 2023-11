Bill Gates: "Grazie ad AI potremo lavorare solo 3 giorni a settimana"

Il fondatore di Microsoft all’interno del podcast What Now? ipotizza che grazie all’intelligenza artificiale la settimana lavorativa sarebbe solamente di 3 giorni

Bill Gates ospite del podcast What Now? di Trevor Noah, rispondendo a una domanda relativa ai rischi che concerne lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha chiarito come: “In futuro gli uomini potrebbero non dover lavorare duramente, perché le macchine saprano produrre il cibo e tutto il resto. Se alla fine si crea una società in cui si deve lavorare solo tre giorni a settimana, probabilmente va bene” ha specificato ancora.