Google dedica il Doodle del 24 settembre a Victor Chang

Tecnologia

Il 4 settembre del 1998, in un garage della California, nasceva una delle rivoluzioni più significative dell’era di Internet: Google. I suoi fondatori, Larry Page e Sergey Brin, sono oggi tra gli uomini più ricchi del mondo ma, all’inizio, non volevano chiamare così la loro creatura né tantomeno volevano tenersela per sé, chiedendo a Yahoo se fosse interessata ad acquisirla per un milione di dollari. Ecco alcuni particolari sul motore di ricerca più famoso al mondo