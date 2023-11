Presentato Playstation Portal: il dispositivo per il remote play

Tecnologia

Le opzioni sono ancora in fase di ampliamento, ma la sezione free to play include già molte alternative disponibili a costo zero. Ecco i titoli più interessanti. LA FOTOGALLERY

Sono già diverse le opzioni di titoli da scaricare gratis per giocare su PlayStation 5. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità, si può approfittare anche dei tanti titoli già disponibili nella sezione free to play e legati alla versione precedente della console. Ecco i migliori tra cui scegliere

Un gioco da non perdere è Fortnite per PS5, di Epic Games, disponibile in una versione ottimizzata per la nuova console Sony