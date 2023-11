Apple, cofondatore Steve Wozniak colpito da ictus in Messico

L’informatico statunitense, conosciuto come uno dei padri del personal computer e uno dei fautori della rivoluzione tecnologica, doveva partecipare ad un evento del World Business Forum

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, è stato ricoverato a Città del Messico a causa di un ictus. "Steve Wozniak, cofondatore di Apple, è stato ricoverato questo pomeriggio; l'uomo d'affari è stabile", ha detto il canale televisivo aperto N+. L'uomo, 73 anni, sarebbe stato sottoposto a una risonanza magnetica d'urgenza e, secondo il referto medico, "avrebbe subito un evento vascolare cerebrale ischemico". Il suo stato di salute è stato segnalato come stabile.

Il ricovero in ospedale

L’informatico statunitense, conosciuto come uno dei padri del personal computer e uno dei fautori della rivoluzione tecnologica, doveva partecipare ad un evento del World Business Forum. Dopo un attacco di vertigini, Wozniak avrebbe detto alla moglie di “sentirsi strano” e quest’ultima avrebbe insistito per un ricovero in ospedale. Wozniak ha fondato Apple insieme a Steve Jobs nel 1976, lasciando l'azienda nel 1985.