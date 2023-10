X non pagherà gli utenti che diffondono fake news sul social

X, l'ex Twitter, non pagherà più i creatori di post che promuovono la disinformazione. Lo riporta il sito specializzato Engadget. Elon Musk ha affermato che la società legata al social di cui è proprietario sta apportando delle modifiche al programma di monetizzazione della piattaforma stessa. In questo modo i post dei creatori di contenuti verificati tramite il sistema di fact checking collaborativo, “note della community”, che prevede le segnalazioni degli utenti, non potranno più beneficiare di pagamenti come parte del programma di condivisione delle entrate di X.