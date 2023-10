Ecco come il Doodle di Google celebra Halloween 2023

Spettacolo

Halloween è un appuntamento importante per le star che hanno l'occasione di mascherarsi senza prendersi troppo sul serio, almeno per una notte. Ecco alcuni dei travestimenti meglio riusciti delle ultime stagioni. I migliori? Quelli delle celebrità che si calano nei panni di altre celebrità A cura di Vittoria Romagnuolo

Mariah Carey ha reso omaggio all'icona del rock Tina Turner nel 2019. Il travestimento è stato realizzato in occasione del party a tema organizzato da una delle regine di Halloween: Heidi Klum. Grazie alla parrucca bionda e all'outfit in pelle, la trasformazione è una delle più riuscite di sempre

Per entrare nei panni di un'altra persona non basta il costume, serve anche una certa attitude. A Joe Jonas non è mancata certo la posa per diventare ad Halloween 2014 un perfetto Derek Zoolander