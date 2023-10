X, il social network di proprietà di Elon Musk precedentemente conosciuto come Twitter, ha lanciato tre nuovi piani di abbonamento nel tentativo di generare entrate e limitare l'esposizione alle fluttuazioni del mercato. Questa mossa giunge un anno dopo l'arrivo del fondatore di Tesla nell'azienda. Gli utenti ora possono scegliere tra tre opzioni a pagamento: il piano Basic (3 dollari al mese), il Premium (6 dollari, in precedenza noto come Blue), e il Premium+ (16 dollari). Quest'ultimo offre una maggiore visibilità per i post degli utenti, aumentando le possibilità che vengano letti e ricevano reazioni, oltre a rimuovere completamente la visualizzazione delle pubblicità.

Per quanto riguarda l'opzione più economica, Basic, include strumenti di editing di base (possibilità di correggere un messaggio o pubblicare video più lunghi) e l'autenticazione a due fattori, ma non l'accesso agli strumenti per i creatori che permettono forme di remunerazione, né la famosa spunta blu. Questa si ottiene invece a partire dall'abbonamento Premium che nei mesi scorsi era stato lanciato in maniera un po' caotica con il nome Blue. Doveva servire a far incassare soldi alla piattaforma e ridurre la presenza di bot, i profili fasulli, ma ha finito per agevolare la disinformazione poiché ad avera la certificazione ora può essere chiunque, basta che paghi. In passato la spunta blu, invece, era gratis e assegnata dal social ai profili certificati.

Il valore della piattaforma dopo l'arrivo di Musk si è dimezzato

Per questa confusione, diversi inserzionisti pubblicitari non hanno più investito in X e il valore della società si è più che dimezzato, passando dai 44 miliardi di dollari di ottobre 2022, quando Musk l'ha acquistata, a 20 miliardi di dollari. In futuro il social, che resta comunque gratis per chi non vuole sottoscrivere gli abbonamenti, potrebbe diventare a pagamento per tutti: in Nuova Zelanda e nelle Filippine è infatti in atto un test per cui i nuovi utenti devono pagare un dollaro ogni anno per poter postare messaggi. X nei giorni scorsi ha iniziato anche a sperimentare uno strumento per effettuare chiamate audio e video direttamente dalla piattaforma.