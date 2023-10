Transforming tomorrow, il convegno per 50 anni del codice a barre GS1

In occasione dei 50 anni dalla rivoluzionaria introduzione del codice a barre, GS1 Italy ha organizzato per il 12 ottobre alle 17:30 il convegno online Transforming tomorrow con la media partnership di Sky Italia. L'evento sarà trasmesso live da Sky TG24. Al centro dell'incontro ci sarà l'innovazione, la digitalizzazione e la modernizzazione del Paese, con la partecipazione di esperti intellettuali e di leader d'azienda. Un'occasione per fermarsi a riflettere, in mezzo all'occhio del ciclone, prima della prossima rivoluzione.

I temi

L’evoluzione tecnologica comporta sempre una rivoluzione dei paradigmi e delle abitudini e fin da principio appare "disruptive" poiché come primo effetto scardina i riferimenti esistenti, per poi contribuire a realizzare un’evoluzione sociale e culturale. 50 anni fa il codice a barre GS1 ha trasformato la spesa al supermercato e ha reso le supply chain più affidabili e resilienti. Oggi ci prepariamo a un'altra rivoluzione per rendere sempre più straordinario l'ordinario: i codici a barre di nuova generazione, come il GS1 Digital Link, per le nuove generazioni di consumatori sono dei link che aprono a un mondo di informazioni e che rispondono alle domande sui prodotti che acquistiamo, trasportiamo, produciamo. Intelligenza artificiale, omnicanalità e onlife sono tutti fenomeni che impattano su persone e organizzazioni, in primis le aziende, e che ci obbligano ad interrogarci anche sulle conseguenze etiche e culturali che comportano, cercando di comprenderne e anticiparne gli effetti nel nostro vivere quotidiano. I codici a barre di nuova generazione saranno in grado di sostenere anche la sfida dell'intelligenza artificiale e generativa? E di raccogliere i nuovi comportamenti dei consumatori e della genZ? Riusciranno ad accompagnare le aziende verso nuove frontiere di modernizzazione? Gli ospiti del convegno cercheranno di dare una risposta a questi interrogativi.