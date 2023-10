Meta-Siae, accordo per la musica sui social fino a gennaio 2024

Estensione per altri 4 mesi dell'accordo transitorio di licenza tra la società italiana degli autori ed editori e la holding americana che controlla i servizi social in rete "mentre portiamo avanti le negoziazioni per un accordo a lungo termine"

31 gennaio 2024. Questa è la nuova data di fine rapporto tra Meta e Siae per l’uso della musica sulle piattaforme social in scadenza il 6 ottobre. "Abbiamo concordato una nuova estensione dell’accordo di licenza con Siae" fa sapere il portavoce della holding americana che controlla tutti i servizi social in rete. "Utenti e creator continueranno ad accedere al catalogo Siae mentre portiamo avanti le negoziazioni per un accordo a lungo termine" dichiara Meta.

Tregua per altri 4 mesi

L’accordo transitorio stipulato tra Meta e SIAE lo scorso maggio per permettere al repertorio gestito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori di essere fruito sulle piattaforme social controllate dalla società californiana, Facebook e Instagram, è stato rinnovato. I negoziati tra SIAE e Meta, bruscamente interrotti a metà dello scorso marzo, erano ripresi nella seconda metà dell’aprile successivo. "Crediamo sia importante collaborare con l'industria musicale e nel valore della musica italiana, ci auguriamo di poter trattare con SIAE come già facciamo con altri titolari di diritti in Italia" aveva dichiarato all’epoca Meta. Ad oggi il nodo non è stato ancora sciolto, ma il segnale positivo è che la trattativa va avanti. La “tregua” potrà proseguire per altri quattro mesi circa.