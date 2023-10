iPhone 15, Apple conferma che un bug provoca il surriscaldamento

Apple: Stiamo lavorando sulle correzioni

"Abbiamo identificato alcune condizioni che possono far sì che l'iPhone si surriscaldi più del previsto" ha affermato la multinazionale statunitense a Cnet. "Il dispositivo potrebbe risultare più caldo durante i primi giorni dopo la configurazione o il ripristino a causa dell'aumento dell'attività in background". Poi si legge nel comunicato: " Abbiamo anche rilevato un bug in iOs 17 che sta interessando alcuni utenti e verrà risolto in un aggiornamento software". Infine: "Un altro problema riguarda alcuni aggiornamenti recenti ad app di terze parti, che causano il sovraccarico del sistema. Stiamo lavorando con questi sviluppatori sulle correzioni, in fase di implementazione" conclude Apple.