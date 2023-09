Doodle Google celebra i 25 anni del motore di ricerca

Il Doodle di oggi celebra il 25° anno di Google. Sergey Brin e Larry Page si incontrarono nel programma di informatica dell'Università di Stanford alla fine degli anni Novanta. I due lavorarono instancabilmente nei loro dormitori per sviluppare un prototipo di motore di ricerca migliore. Dopo aver compiuto progressi significativi nel progetto, trasferirono l'operazione nel primo ufficio di Google, un garage in affitto. Così il 27 settembre 1998 è nato ufficialmente Google Inc.

Sguardo rivolto al futuro

Nel celebrare questo traguardo lo stesso motore di ricerca ricorda come l'obiettivo è sempre lo stesso. "Dal 1998 molte cose sono cambiate - compreso il nostro logo - ma la missione è rimasta la stessa: organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili. Miliardi di persone in tutto il mondo usano Google per cercare, connettersi, lavorare, giocare e molto altro ancora! Non vediamo l'ora di vedere dove ci porterà il futuro, insieme."