Elon Musk cerca volontari per testare i chip cerebrali di Neuralink

Istat, natalità al minimo storico. Musk: "L'Italia sta scomparendo"

Meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti: è quanto emerge dal report dell'Istat sugli indicatori demografici. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'Unità d'Italia, sotto la soglia delle 400mila unità. Ancora in calo la popolazione residente, aumenta il numero degli stranieri. In 20 anni è triplicato il numero degli ultracentenari. Elon Musk: 'L'Italia sta scomparendo'

La natalità in Italia è al minimo storico e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. Sono questi i dati che emergono dal report dell'Istat sugli indicatori demografici relativi al 2022

Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'Unità d'Italia, sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si è registrato un aumento delle nascite, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila dal 2019 in poi. Questo calo, spiega Istat, è dovuto solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia delle coppie ad avere figli: tra le cause pesano molto sia il calo dimensionale sia il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni)