New York Times: "Meta valuta Facebook e Instagram a pagamento in Ue"

Secondo quanto riferito dal New York Times, Facebook e Instagram stanno valutando la possibilità di introdurre in Europa account a pagamento privi di pubblicità. Questa iniziativa di Meta, spiega il quotidiano statunitense citando alcune fonti, sembra essere una risposta alle autorità di regolamentazione dell'Unione europa nell'ambito nell’ambito delle nuove norme sull'antitrust previste dal Digital Markets Act. Con l'opzione di abbonamento, quindi, gli utenti non visualizzeranno annunci pubblicitari, fornendo così un'alternativa a coloro che preferiscono evitare il servizio basato sugli spot che utilizza l'analisi dei dati personali.

Offrire agli utenti alternativa per preservare la privacy

Coloro che pagheranno per l'abbonamento a Facebook e Instagram, quindi, non vedranno la pubblicità nelle app, hanno detto le fonti al Nyt, che hanno parlato a condizione di anonimato perchéi piani sono ancora confidenziali. Ciò potrebbe aiutare Meta a respingere le preoccupazioni sulla privacy e altri controlli da parte delle autorità di regolamentazione della Ue, offrendo agli utenti un'alternativa ai servizi con le pubblicità che si basano sull'analisi dei dati delle persone. Meta - prosegue il Nyt - continuerà anche a offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci nella Ue. Non è ancora chiaro quanto costerebbero le versioni a pagamento e quando l'azienda potrebbe realizzarle. Un portavoce di Meta, interpellato dal Nyt ha rifiutato di commentare. Per quasi 20 anni, il core business di Meta è stato incentrato sull'offerta gratuita di servizi di social networking agli utenti e sulla vendita di pubblicità alle aziende che desiderano raggiungere quel determinato pubblico. Fornire un servizio a pagamento sarebbe uno degli esempi più tangibili fino di come le aziende debbano riprogettare i loro prodotti per conformarsi alle norme sulla privacy dei dati, in particolare in Europa.