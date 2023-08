Causa contro Sotheby's per manipolazione NFT Bored Ape Yacht Club

Un gruppo di investitori ha avviato una causa legale contro Sotheby's Holdings Inc. per la vendita all'asta di NFT del Bored Ape Yacht Club, risalente al 2021, richiedendo un risarcimento danni di circa 5 milioni di dollari. Questa collezione comprende 10.000 opere d'arte digitale raffiguranti volti di scimmie antropomorfe con vari cappelli e occhiali sponsorizzati da celebrità. La causa legale coinvolge numerose personalità, tra cui Justin Bieber, Paris Hilton, Madonna, Jimmy Fallon, The Weeknd, Snoop Dogg, Kevin Hart e DJ Khaled, accusati di aver promosso gli NFT senza trasparenza. Gli investitori affermano che Sotheby's avrebbe collaborato con Yuga Labs, il creatore, per gonfiare i prezzi in modo fuorviante. L'NFT è un non-fungible token, ovvero un tipo speciale di gettone, di token, che rappresenta l'atto di proprietà e il certificato di autenticità di un bene unico. I gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili.