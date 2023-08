Musk-Zuckerberg sul ring in diretta social? “Ricavato in beneficienza"

Provocazione o realtà? Dopo settimane di tira e molla a mezzo social, due degli uomini più ricchi del mondo potrebbero davvero sfidarsi in un corpo a corpo in diretta streaming. Potrebbe infatti tenersi il 26 agosto ed essere trasmesso da X-Video il match di MMA (arti marziali miste che si combattono in una gabbia) tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Una storia iniziata il 22 giugno scorso quando il miliardario sudafricano, patron di SpaceX, Tesla e X (ex Twitter), scrisse di essere "pronto a un combattimento nella gabbia, se lui se la sente”. Quel “lui” era riferito al presidente e amministratore delegato di Meta che rispose di essere "pronto in qualsiasi momento". A seguire un corposo e variopinto flusso di conferme e indiscrezioni, inclusa l'ipotesi di usare il Colosseo come scenario per l'incontro (con tanto di smentita ufficiale da parte del governo italiano).