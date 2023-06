Google dedica un doodle a Willi Ninja, padrino del voguing

Doodle celebra oggi, attraverso un video, Willi Ninja, il ballerino e coreografo noto come il "Padrino del Voguing"che ha spianato la strada alla rappresentazione e all'accettazione dei Black Lgbtq+ negli anni '80 e '90. La comunità che ha creato, "The Iconic House of Ninja", sopravvive ancora oggi. Il filmato è illustrato da Rob Gilliam e curato da Xander Opiyo, con musiche originali di Vivacious. Alle riprese hanno preso parte artisti attualmente membri della House of Ninja (Archie Burnett Ninja, Javier Madrid Ninja, Kiki Ninja e Akiko Tokuoka aka KiT Ninja) che ballano per celebrare l'eredità di Willi. Il 9giugno del 1990, il documentario Paris is Burning - che presentava Willi e l'iconica casa dei ninja - era stato distribuito negli Stati Uniti al NewFest New York LGBT Film Festival.

La collaborazione per il famoso video di Madonna

Willi Ninja, il cui vero nome era William Roscoe Leake, nato il 12 aprile 1961 a New York, è conosciuto come il Gran Maestro della Vogue. È stato un ballerino, coreografo e figura iconica della scena della ball culture degli anni ’80 e ’90 a New York. La sua passione per la danza fu influenzata da diverse icone, come Fred Astaire e Michael Jackson. Negli anni ’80, Willi Ninja iniziò a far parte della scena della ball culture a New York e sviluppò uno stile di danza unico, noto come Vogue, che prendeva spunto dalle pose dei modelli nelle riviste di moda. Ha collaborato con artisti famosi come Madonna, e le sue coreografie sono state utilizzate in vari video musicali, spettacoli e film. Willi Ninja, nel 1990, ebbe un ruolo di primo piano nel documentario Paris is Burning, film che esplorava la ball culture di New York e l’importanza della comunità Lgbtq+.