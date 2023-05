Netflix, stop a password condivisa: abbonamento per nucleo domestico

Netflix ha annunciato che gli utenti italiani e di un centinaio di altri paesi in tutto il mondo dovranno pagare un extra per poter condividere le password di accesso al servizio

Netflix ha annunciato che gli utenti italiani e di un centinaio di altri paesi in tutto il mondo dovranno pagare un extra per poter condividere le password di accesso al servizio con persone esterne al "nucleo domestico". Il veterano dello streaming sta testando questa nuova formula da un anno, e l'ha già implementata in Canada, dopo un 2022 difficile che ha visto anche il lancio di un abbonamento meno costoso e con inserzioni pubblicitarie.

I prezzi

"Più di 100 milioni di famiglie condividono il loro account, il che influisce sulla nostra capacità di investire in grandi film e serie TV", ha sottolineato Netflix a febbraio in un comunicato. I prezzi per consentire a un ospite di utilizzare il proprio account variano da paese a paese: in Italia il costo aggiuntivo al mese è di 4,99 euro, mentre le famiglie americane dovranno ora pagare quasi 8 dollari in più al mese.

La mail inviata agli utenti

"L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi'' ma chi invece è ''un utente extra'' dovrà pagare l'extra. E' questo il testo della mail che da ieri viene inviata agli abbonati che condividono il proprio account Netflix al di fuori del nucleo domestico. Il messaggio indica le due possibili soluzioni per coloro che già condividono le loro credenziali: possono aggiungere un abbonato aggiuntivo pagando il supplemento, o trasferire il profilo della persona esterna. Quest'ultima dovrà sottoscrivere un proprio abbonamento ma in questo modo conserverà le sue preferenze.