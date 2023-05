Squid Game: The Challenge, Netflix annuncia data d'uscita del reality

La versione reality di Squid Game arriverà entro la fine dell'anno. Lo rivelano in queste ore dalla piattaforma di streaming, facendo sapere che il nuovo progetto sarà presentato in anteprima nel mese di novembre (una data d'uscita precisa non è stata ancora svelata). La notizia è stata annunciata al primo evento Upfronts di Netflix

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Squid Game: The Challenge, la versione reality di Squid Game, arriverà entro la fine dell'anno. Lo rivelano in queste ore dalla piattaforma di streaming che lo accoglierà (la stessa che ha trasmesso la serie televisiva dei record), ossia Netflix.

Lo streamer fa sapere che il nuovo progetto sarà presentato in anteprima nel mese di novembre (una data d'uscita precisa non è stata ancora svelata).

La notizia è stata svelata al primo evento Upfronts di Netflix.



La più grande serie di Netflix di sempre vedrà una serie reality con 456 giocatori in competizione per un premio in denaro di 4,56 milioni di dollari, il più grande premio in denaro per un reality.

Potete guardare il trailer ufficiale di Squid Game: The Challenge nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.