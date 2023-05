Lorenzo Lotto, la polizia scientifica ha ricostruito il suo volto

Un capolavoro della tecnologia realizzato con la stessa tecnica per ricostruire gli identikit di sospettati e ricercati. Grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale

Primo identikit in 3 D nel mondo dell’arte. Si tratta del volto di Lorenzo Lotto, uno dei principali esponenti del Rinascimento veneziano del primo Cinquecento. Grazie anche all’intelligenza artificiale, la direzione centrale della polizia scientifica di Roma, in collaborazione con la questura di Bergamo, è riuscita a ricostruire il suo viso con un modello tridimensionale a dimensione reale. E’ stato mostrato per la prima volta questa mattina all'università di Bergamo.