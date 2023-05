Google Pixel Tablet ufficiale: prezzo, caratteristiche e dove trovarlo

Il nuovo prodotto ha un aspetto un po’ retrò ed è realizzato con una scocca unibody in alluminio (rivestito con AED/nano-ceramico) che mantiene la colorazione a tinta unita ascolta articolo Condividi

Durante l’ I/O, la conferenza annuale per sviluppatori tenuta da Google, come anticipato dall’azienda stessa, è stato presentato Pixel Tablet, il primo della gamma Pixel. E come i precedenti Pixel 7, 7 Pro e 7A, anche quest’ultimo prodotto è basato sulla piattaforma Tensor di seconda generazione, il SoC che, parole di Google, ha qualcosa in meno in fatto di potenza pura rispetto a Qualcomm o MediaTek, ma che è stato pensato per giocare un'altra partita, quella dell'intelligenza artificiale. Google Pixel Tablet ha un aspetto un po’ retrò ed è realizzato con una scocca unibody in alluminio (rivestito con AED/nano-ceramico) che mantiene la colorazione a tinta unita.

In dotazione anche la dock per riporre il tablet su un piano orizzontale Il processore sarà Tensor G2, lo stesso SoC che alimenta la serie Pixel 7 e sarà accompagnato da 8 GB di RAM con 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il display è un pannello LCD QHD+ da 10,95 pollici con rapporto 16:10 e con una luminosità di 500 nit. Vi è anche il supporto della penna touch USI 2.0. Per quanto riguarda le foto, Google ha scelto in questo caso di utilizzare fotocamere da 8 MP sia nella parte anteriore che e posteriore del Pixel Tablet con un’apertura f/2.0 mentre la registrazione video sarà limitata alla risoluzione 1080p da entrambe le fotocamere. Inoltre sarà dotato di quattro altoparlanti, 3 microfoni, una porta USB-C 3.2 Gen 1, un interruttore mute fisico, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. In dotazione anche la dock per riporre il tablet su un piano orizzontale, che farà sia da appoggio che da base di ricarica. approfondimento Google Bard, le novità dello strumento di intelligenza artificiale

Il costo è di 499 dollari Google Pixel Tablet non arriverà in Italia, almeno per ora. Un vero peccato perché negli USA viene proposto a soli 499 dollari compresa la dock di ricarica. Ovviamente è disponibile online per il preordine da oggi, 10 maggio, e sarà spedito a partire dal 20 giugno. Il prezzo è di 599 dollari per il modello da 256GB. Il dock con l’altoparlante sarà acquistabile separatamente per 99 dollari. Google offre anche alcuni accessori opzionali per il Pixel Tablet, come una cover con tastiera (149 dollari) e una penna stilo (99 dollari). vedi anche Google presenta Pixel Fold, il suo primo smartphone pieghevole. VIDEO

Google Pixel Tablet - ©Getty