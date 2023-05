Linkedin, ad Ryan Roslansky annuncia 716 licenziamenti

LinkedIn, il social network di proprietà di Microsoft dedicato ai professionisti del business, ha annunciato che taglierà 716 posti di lavoro nell'ambito di cambiamenti più ampi che comporteranno anche la graduale eliminazione della sua app di lavoro incentrata sulla Cina. Come riporta Reuters, l'amministratore delegato di LinkedIn, Ryan Roslansky in una lettera ai dipendenti, ha comunicato che il taglio di ruoli nei team di vendita, operativi e di supporto è finalizzato a snellire le operazioni dell'azienda.

I cambiamenti porteranno alla creazione di 250 nuovi posti di lavoro

"Con la maggiore fluttuazione del mercato e della domanda dei clienti e per servire in modo più efficace i mercati emergenti e in crescita, stiamo ampliando l'uso dei fornitori", ha scritto Roslansky. "Stiamo inoltre eliminando i livelli, riducendo i ruoli di gestione e ampliando le responsabilità per prendere decisioni più rapidamente". Nella lettera Roslansky afferma anche che i cambiamenti porteranno alla creazione di 250 nuovi posti di lavoro.