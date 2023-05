La sonda cinese trova prove esistenza di acqua liquida su Marte

Gli scienziati cinesi hanno recentemente pubblicato uno studio sulla rivista scientifica Advances in Science and Research, in cui hanno annunciato di aver trovato prove dell'esistenza di acqua liquida sulla superficie di Marte. Grazie ai dati raccolti dal robot Zhurong, che sta esplorando il pianeta dal 2021, gli esperti hanno rilevato croste, crepe, granulazioni e altri segni creati dall'acqua sulla superficie marziana. Inoltre, le analisi hanno evidenziato la presenza di minerali portatori d'acqua come solfati idrati, rocce proteiche e ossidi di ferro idrati nelle dune di Marte. Tuttavia, gli studiosi ritengono che le tracce d'acqua non provengano da acque sotterranee, ma da nevicate o gelate.

La scoperta dell'acqua liquida su Marte potrebbe avere importanti implicazioni per la comprensione dell'evoluzione del clima marziano e per sostenere un'eventuale migrazione umana sul pianeta in futuro. Inoltre, secondo il quotidiano locale Science and Technology Daily, l'acqua liquida su Marte potrebbe indicare l'esistenza della vita.

Mentre ricerche precedenti avevano già dimostrato l'esistenza di acqua liquida sulla superficie marziana in passato, questo studio rivela che Marte potrebbe ancora ospitare alcune zone umide in aree a bassa latitudine e relativamente calde.

Zhurong fa parte della missione Tianwen-1, che comprende anche una navicella orbitante e un lander.

Questa è la prima missione di esplorazione cinese su Marte, che mira a trovare ulteriori prove della presenza di acqua o ghiaccio sul pianeta, oltre a condurre ricerche sulla composizione materiale della superficie del pianeta e sulle caratteristiche del suo clima. Nel settembre del 2022, gli esperti cinesi hanno individuato strati di terreno marziano modellati dall'attività dell'acqua circa 3,3 miliardi di anni fa, sempre sulla base dei dati raccolti da Zhurong.