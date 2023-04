Il doodle dedicato ad Alan Rickman, il mago più famoso del mondo

Il motore di ricerca Google dedica all'attore, regista e sceneggiatore britannico, Alan Sidney Patrick Rickman il suo doodle. Nato a Londra 21 febbraio 1946, Rickman è morto sempre nella capitale inglese nel gennaio del 2016 dopo un attacco ischemico per un tumore al pancreas. E' stato vincitore di un Golden Globe, un Premio Emmy e un BAFTA. Viene ricordato, in particolare, per i numerosi ruoli da antagonista ricoperti nella sua carriera, ma soprattutto per aver interpretato al cinema Severus Piton nella saga del mago Harry Potter.

La carriera

Dopo essersi laureato al RADA, Alan Rickman lavora a lungo nel vario repertorio britannico e con vari gruppi di teatro sperimentale. Nel 1989 gira insieme a Susan Sarandon Un detective... Particolare (the January man) e nel 1991 interpreta il crudele sceriffo George di Nottingham in Robin Hood- Principe dei ladri accanto a Kevin Costner, per il quale si aggiudica un BAFTA. Questo personaggio gli vale la possibilità di farsi conoscere al vasto pubblico proprio per la sua capacità nel ricoprire ruoli da "cattivo". Pare che Costner abbia fatto tagliare molte scene di Rickman per paura che l'intensità del personaggio dello Sceriffo di Nottingham oscurasse la sua. Dal 2001 al 2011 ha ricoperto il ruolo dell'insegnante di pozioni Severus Piton nella trasposizione cinematografica della saga di Harry Potter. Originariamente il ruolo di Piton, uno dei personaggi più apprezzati e controversi del mondo potteriano, era stato proposto a Tim Roth, che però rifiutò. Alan Rickman è stato anche uno dei vari artisti che ha recitato sonetti di Shakespeare nel cd When Love Speaks, realizzato nel 2002.