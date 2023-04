Warner Bros. Discovery ha dato il via libera alla serie tv di Harry Potter, ma chi ci sarà nel cast? Condividi

La nuova realtà streaming Max ha condiviso su Twitter la notizia che Harry Potter diventerà una serie tv, condividendo il primo teaser trailer ufficiale. I fan della saga sono in parte curiosi ed entusiasti e in parte contrari all'idea, ma sono partite le ipotesi sui nuovi attori e attrici che daranno vita agli amati personaggi di Hogwarts. Il dibattito più controverso è intorno al personaggio di Hermione Granger, interpretata al cinema dall'attrice britannica Emma Watson. Si è creduto per un po' di tempo che Warner Bros. Discovery avrebbe potuto scegliere un'attrice nera per interpretare il ruolo di Hermione nella serie tv. Sarà fatta questa scelta in nome dell'inclusività dei tempi attuali?

Hermione black: cosa pensa J.K. Rowling Nel 2016 J.K. Rowling ha detto all'Observer che “Noma Dumezweni è stata scelta per il musical perché era la migliore per quel ruolo...Un gruppo di razzisti ha avuto da ridire, ma ho deciso di non agitarmi troppo e di affermare semplicemente con fermezza che Hermione può essere una donna di colore con la mia assoluta benedizione ed entusiasmo”. Rowling ha anche twittato che la versione canonica di Hermione è stata scritta con "occhi castani, capelli crespi e molto intelligente", ha detto. “La pelle bianca non è mai stata specificata. Rowling adora l’idea di una Hermione nera e l'associazione della Rowling al progetto della serie aggiunge un ulteriore livello di complessità alla questione date le sue osservazioni infelici sulla comunità transgender negli ultimi anni; osservazioni che l'hanno vista etichettata da molti come anti-trans. Scegliere una Hermione nera, per alcuni, è semplicemente uno "scudo di diversità contro il contraccolpo”. approfondimento Harry Potter, la serie tv tratta dai libri di J.K. Rowling è ufficiale

Harry Potter: di cosa parla la serie Molti fan di Harry Potter sono rattristati al pensiero che la giovane attrice scelta per interpretare Hermione nera potrebbe essere colpita da insulti poco gentili. Tuttavia questa scelta potrebbe lasciare il posto a conversazioni dei romanzi ignorata dalla saga cinematografica, come Hermione che si oppone alla schiavitù degli elfi domestici. Le implicazioni non dette a cui quella trama esporrebbe la serie sarebbero difficili, se non impossibili, da trascurare. In questo momento, WBD ha condiviso poche o nessuna informazione sulla nuova serie tv di Harry Potter a parte il fatto che si tratterà di un adattamento "fedele" dei romanzi.