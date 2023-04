Via la spunta blu da Twitter, Santa Sede chiede conferma autenticità

Anche dalle parti del Vaticano non è passata inosservata la scelta improvvisa di rimuovere da Twitter la spunta blu agli account che non hanno pagato per mantenere il certificato di autenticità, riservando il "declassamento" persino all'account di Papa Francesco. Il profilo del Pontefice, come molti altri, è stato per il momento costretto ad accontentarsi di una spunta grigia assegnata a istituzioni e rappresentanti del governo.

Oltre 53 milioni di follower per i vecchi account certificati

Sulla questione, che ha destato stupore e creato polemiche, è intervenuta anche la Santa Sede in prima persona, per sollecitare un riconoscimento come si deve per Sua Santità. "In attesa di conoscere le nuove policy della piattaforma", si legge in una nota diffusa in serata, "la Santa Sede confida che esse comprendano la certificazione dell'autenticità degli account". "Allo stato attuale", riferiscono ancora dal Vaticano, "gli account @Pontifex certificati con le vecchie regole hanno più di 53 milioni di follower".