Spazio Lenovo, al Fuorisalone “Artisan for the future”

Sino al 23 Aprile, in occasione della Milano Design Week 2023, presso Spazio Lenovo, in Corso Matteotti 10, verrà presentata “Artisan for the future”, un’installazione di preziosi mobili innovativa e interattiva realizzata da Riva Mobili D’Arte, eccellenza dell’arredo di lusso, nel contesto di Spazio Lenovo, ecosistema di innovazione digitale nel cuore di Milano, inserita nel palinsesto ufficiale dell’iniziativa Milano Design Week 2023 e creata in partnership con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. In Spazio Lenovo, verrà collocato al primo piano un immenso tavolo di oltre 8 metri, con intarsi e pregiata madreperla, sostituendo così, parzialmente, nell’area bistrot, le normali sedute dello spazio; inoltre per l’occasione, il bistrot proporrà un menù speciale pensato appositamente per la settimana del Fuorisalone. Mentre al piano terra, al centro della scena, sarà posto il Pianoforte, uno storico Steinway & Sons di fine ‘800, revisionato all'interno per rendere il suono perfetto e realizzato completamente nella parte estetica con l’inconfondibile stile di Riva Mobili D’Arte.