E3 2023, cancellata la fiera più importante su videogiochi: il perché

"È stata una decisione difficile, visto l'impegno profuso da noi e dai nostri partner per la realizzazione di questo evento, ma abbiamo dovuto fare ciò che è giusto per il settore e per l'E3", afferma Kyle Marsden-Kish, vicepresidente della divisione gaming di ReedPop

Evento cancellato

In seguito alla pubblicazione del report di IGN, ESA ha confermato direttamente la cancellazione dell'evento: "È stata una decisione difficile, visto l'impegno profuso da noi e dai nostri partner per la realizzazione di questo evento, ma abbiamo dovuto fare ciò che è giusto per il settore e per l'E3", afferma Kyle Marsden-Kish, vicepresidente della divisione gaming di ReedPop. "Comprendiamo che le aziende interessate non avessero delle demo giocabili e che i problemi legati alle risorse rendessero la loro presenza all'E3 molto difficile. A tutti coloro che si sono impegnati a partecipare, ReedPop porge le sue scuse". La fiera era prevista dal 13 al 16 giugno: si sa da tempo che Sony e Nintendo non avrebbero preso parte all'evento.