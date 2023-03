Il 10 marzo è il Mar10 Day, giornata mondiale dedicata a Super Mario

Come ogni anno il 10 marzo si festeggia l'idraulico più famoso al mondo, tra eventi e nuove uscite ecco come celebrare al meglio Super Mario

Uno dei personaggi più iconici del mondo videoludico e non solo, con i suoi baffi, la salopette e l'immancabile cappello rosso, Super Mario è un'icona riconosciuta da chiunque. In attesa del film in uscita il prossimo 5 aprile, scopriamo cosa ci riserva il Mar10 Day, che si festeggia ogni anno il 10 marzo.



Le nuove uscite del Mar10 Day approfondimento Super Mario Bros, dettagli del videogame nel nuovo trailer del film Da quest'oggi 10 marzo saraà disponibile una speciale edizione di Nintendo Switch con i joycon rossi dedicata a Super Mario. In bundle con la console saranno compresi anche una copia digitale di Super Mario Odyssey, che consentirà fin da subito di unirsi a Mario e Cappy per salvare la principessa Peach dal matrimonio organizzato da Bowser, oltre a un kit di adesivi di Super Mario Bros Il Film. Per gli amanti di Mario Kart da ieri sono inoltre disponibiti otto nuove piste incluse nel quarto pacchetto del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe. Infatti il Trofeo Frutta e il Trofeo Boomerang, aprono rispettivamente le corse sui circuiti Tour Amsterdam in derapata, GBA Parco Lungofiume, Wii Pista snowboard DK, Isola Yoshi e Tour Bangkok a manetta, DS Circuito di Mario, GCN Stadio di Waluigi, Tour Singapore a tutto gas. Inoltre sarà disponibile un nuovo personaggio giocabile: Birdo.



Gli eventi del Mar10 Day approfondimento Da Super Mario a Barbie, i 20 film più attesi del 2023 Nella giornata di oggi e per tutto il mese la community di Super Mario e i creator legati al mitico idraulico celebreranno il Mar10 Day con live e video dedicati ad alcuni dei capitoli più amati della saga. Inoltre un nuovo Super Nintendo Wolrd aprirà al pubblico all'interno degli Universal Studios di Hollywood proprio quest'oggi, affiancandosi all'omonimo complesso di Osaka in Giappone. In questo parco a tema sarà possibile sfidare in prima persona il Team Bowser sulle piste del Mario Kart: Bowser’s Challenge, fare una pausa al Toadstool Café e vivere a 360° con tante altre attività il Regno dei Funghi e le avventure che ha da offrire.