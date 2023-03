Foto fake del Papa e Trump, ecco come nascono grazie a Midjourney

Il finto arresto di Trump o il look, piuttosto “eccentrico”, di Papa Francesco con un lungo piumino bianco. Sono due delle immagini, poi risultate fake, che di recente sono diventate virali e hanno attirato la curiosità di molti. Ma come è stato possibile crearle? Al centro di tutto c’è un sistema di intelligenza artificiale che consente di creare una realtà parallela attraverso l’iperrealismo delle immagini. Si chiama, nello specifico, “Midjourney”, definito un programma “text-to-image”. In sostanza, permette di generare immagini a partire da un testo scritto: Con l'IA che delinea quello che si vorrebbe vedere rappresentato e, nell’arco di alcuni minuti, riesce a riprodurlo.

Come usare il sistema su Discord

Come spiega il “Corriere della Sera”, Midjourney è stata creata in un laboratorio di ricerca indipendente situato a San Francisco. Ed è David Holz l’esperto informatico a cui viene attribuita la paternità del sistema di intelligenza artificiale, da luglio 2022 disponibile anche attraverso il social Discord, piattaforma di messaggistica nata in origine per i gamer. Attualmente esiste pure un sito che ne permette l’utilizzo. L’accesso è consentito per i primi 25 minuti di Gpu, ovvero l’unità di misura legata alla generazione delle immagini, ma occorre poi scegliere di pagare un abbonamento, che va dai 10 ai 60 dollari al mese, per poter continuare ad usufruirne. Proprio su Discord è stato generato un bot legato a Midjourney grazie al quale, utilizzando i comandi appositi, l'intelligenza artificiale realizza l'immagine richiesta. Per iniziare, basta inserire il comando “/imagine” e poi proporre, in inglese, il testo descrittivo legato all’immagine da generare. Ma esistono, poi, tutta una serie di altri comandi che si possono scoprire e che servono a migliorare la resa dello scatto che si vuole creare. Tra l’altro, proprio dopo il caso Trump, alcune regole di utilizzo di MijJourney sono state modificate. Ad esempio non si possono più riprodurre immagini simili a quelle dell’arresto fake di Donald Trump e, in generale, generare foto che possano turbare la sensibilità di qualcuno o essere, in qualche modo, inopportune. E non si possono nemmeno creare contenuti per adulti.

Il parere di un esperto

Il portale statunitense “Business Insider”, poi, ha raccolto il parere di un esperto. Si tratta di Henry Ajder, conoscitore di intelligenza artificiale e tra i membri del Consiglio consultivo europeo per i Reality Labs di Meta, ha spiegato che sebbene l'immagine del Papa potesse sembrare inizialmente realistica, si possono poi individuare alcuni elementi che fanno capire come, in realtà, non sia così. Ad esempio, la mano che tiene la tazza di caffè sembra essere un "pasticcio deformato". E anche gli occhiali del Papa "non sono resi correttamente" poiché c'è "un'incoerenza con l'ombreggiatura sul viso". "Una delle cose che sta diventando notevole con l'implementazione di una nuova versione di Midjourney è che molte di queste immagini hanno un aspetto plastico iperrealistico molto distintivo che sembra un filtro", ha aggiunto l’esperto, osservando che “questi fattori potrebbero cambiare man mano che la piattaforma verrà implementata”. Ajder ha sottolineato ancora che i progressi di Midjourney dalla sua creazione sono stati "sorprendenti", dal momento che la società che lo ha sviluppato ha già lanciato la quinta versione del programma. E ha avvertito che sarà sempre più possibile creare “notizie false molto convincenti" grazie ad immagini fake.